Пученичева (Бахарева) Мария Иларионовна
Место рождения
Дата рождения21.08.1913
Дата смерти06.06.1969
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1913
Отец: Бахарев Иларион М
Мать: Бахарева Пелагея М
Рождение ребёнка
20.07.1947
Сын: Пученичев Валерий Павлович
Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.07.1949
Сын: Пученичев Виктор Павлович
Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1951
Дочь: Лешукова Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Николай
Смерть
06.06.1969