Пученичева (Бахарева) Мария Иларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пученичева (Бахарева) Мария Иларионовна

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.08.1913

Дата смерти

06.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1913

Отец: Бахарев Иларион М

Мать: Бахарева Пелагея М

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.07.1947

Сын: Пученичев Валерий Павлович

Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
02.07.1949

Сын: Пученичев Виктор Павлович

Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
23.04.1951

Дочь: Лешукова Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Пученичев Павел Иванович

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пученичев Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Николай

Смерть
06.06.1969
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