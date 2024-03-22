(Ковалёва) Вера Иванова
Место рождения
Дата рождения08.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912
Отец: Ковалёв Иван Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондрашов ?
Смерть
Неизвестно