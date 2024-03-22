(Ковалёва) Вера Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалёва) Вера Иванова

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1875 г.р.

Муж

Около 1812 г.р.
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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1912

Отец: Ковалёв Иван Егоров

Мать: Ковалёва Дария (Федотова)

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов ?

Смерть
Неизвестно
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