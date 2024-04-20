Дурнев Степан
Место рождения
Дата рожденияДо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Дурнев Алексей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Костылева (Дурнева) Елена Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно