Дурнев Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнев Степан

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Дурнев Осип Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Дурнев Алексей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Костылева (Дурнева) Елена Степановна

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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