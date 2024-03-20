Ситников Анатолий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ситников Никифор
Мать: Агрепина
Рождение ребёнка
05.12.1953
Сын: Ситников Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Ситникова Зоя Иоанновна
Тросна, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Тарасовское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область