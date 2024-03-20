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Ситников Анатолий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Никифор

Мать: Агрепина

Рождение ребёнка
05.12.1953

Сын: Ситников Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Ситникова Зоя Иоанновна

Тросна, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Тарасовское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

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