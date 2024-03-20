Ситников Владимир Анатольевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1953
Рождение ребёнка
12.12.1977
Сын: Ситников Олег Владимирович
Мать ребёнка: Сливина Татьяна Владимировна
Бракосочетание
1977
Рождение ребёнка
18.09.1983
Сын: Ситников Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Сливина Татьяна Владимировна
Развод
Около 2006
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно