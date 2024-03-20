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Ситников Владимир Анатольевич

Место рождения

Тросна, Жуковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

05.12.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЖП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1953

Отец: Ситников Анатолий Никифорович

Мать: Ситникова Зоя Иоанновна

Тросна, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.12.1977

Сын: Ситников Олег Владимирович

Мать ребёнка: Сливина Татьяна Владимировна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1977

Жена: Сливина Татьяна Владимировна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.09.1983

Сын: Ситников Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Сливина Татьяна Владимировна

Пролетарск, Пролетарский муниципальный район, Ростовская область
Развод
Около 2006

Жена: Сливина Татьяна Владимировна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Тросна, Жуковский муниципальный район, Брянская область
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