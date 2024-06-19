Маслакова (Заводчикова) Маланья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслакова (Заводчикова) Маланья Савельевна

Место рождения

Большая Ремизенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.01.1886

Дата смерти

11.02.1935

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1886

Отец: Заводчиков Савелий Яковлевич

Мать: Заводчикова-Нестерова (Рапаева) Агафья Кузьминична

Большая Ремизенка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслаков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Маслаков Игнат Федорович

Отец ребёнка: Маслаков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: Маслакова Галина Федоровна

Отец ребёнка: Маслаков Федор Григорьевич

Кос-Истек, Каргалинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
19.12.1922

Сын: Маслаков Николай Федорович

Отец ребёнка: Маслаков Федор Григорьевич

Кос-Истек, Каргалинский район, Актюбинская область
Рождение ребёнка
18.11.1924

Сын: Маслаков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Маслаков Федор Григорьевич

Кос-Истек, Каргалинский район, Актюбинская область
Смерть
11.02.1935
Кос-Истек, Каргалинский район, Актюбинская область

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