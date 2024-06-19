Маслакова (Заводчикова) Маланья Савельевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1886
Дата смерти11.02.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1909
Отец ребёнка: Маслаков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: Маслакова Галина Федоровна
Отец ребёнка: Маслаков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
19.12.1922
Сын: Маслаков Николай Федорович
Отец ребёнка: Маслаков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
18.11.1924
Сын: Маслаков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Маслаков Федор Григорьевич
Смерть
11.02.1935