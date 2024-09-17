Чугунова (Ястребова) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1916
Жених - 17 лет 9 мес 1м браком Невеста - 21 год 1м браком Поручители По жениху: - Чугунов Иван Алексеевич - Чугунов Василий Алексеевич По невесте: - Конюхов Антон Петрович - Мелихов Григорий Никити... Показать все
Смерть
Неизвестно