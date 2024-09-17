Чугунова (Ястребова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Ястребова) Евдокия Степановна

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Бракосочетание
20.10.1916

Муж: Ястребов Алексей Петрович

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Жених - 17 лет 9 мес 1м браком Невеста - 21 год 1м браком Поручители По жениху: - Чугунов Иван Алексеевич - Чугунов Василий Алексеевич По невесте: - Конюхов Антон Петрович - Мелихов Григорий Никити... Показать все
Смерть
Неизвестно

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