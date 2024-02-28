Удовенко Ирина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения04.04.1898
Дата смерти18.07.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1898
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19ND-P?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-VC6Y
Крещение
05.04.1898
Крестные: Максим Миронович Луценко и Евдокия Михайловна Луценко
Смерть
18.07.1898
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NH-Q?cc=3753994&cat=1803177&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-LMJY во младенчестве