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Удовенко Ирина Григорьевна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

04.04.1898

Дата смерти

18.07.1898

Пол

Женский

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1898

Отец: Удовенко Григорий Вуколович

Мать: Удовенко Мария Кириловна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19ND-P?cc=3753994&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-VC6Y
Крещение
05.04.1898
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Максим Миронович Луценко и Евдокия Михайловна Луценко
Смерть
18.07.1898
Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NH-Q?cc=3753994&cat=1803177&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A6617-LMJY во младенчестве

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