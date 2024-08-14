Комина (Зимина) Наталья Федоровна 1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комина (Зимина) Наталья Федоровна

Место рождения

Покровское

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Зимин Федор Николаевич

Мать: не указана

Покровское
Бракосочетание
03.02.1889

Муж: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1889

Дочь: Комина Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1893

Сын: Комин Павел Александрович

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1894

Сын: Комин Павел Александрович

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1894

Сын: Комин Александр Александрович

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1896

Сын: Комин Ефим Александрович

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1899

Дочь: Комина Анна Александровна

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1901

Дочь: Комина Анна Александровна

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1902

Дочь: Комина Марья (Мария) Александровна

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1905

Дочь: Комина Александра Александровна

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1907

Дочь: Комина Вера Александровна

Отец ребёнка: Комин Александр Федорович

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Смерть
Неизвестно

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