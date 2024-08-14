Комина (Зимина) Наталья Федоровна
Место рожденияПокровское
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Зимин Федор Николаевич
Мать: не указана
Дочь: Комина Прасковья Александровна
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Сын: Комин Павел Александрович
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Сын: Комин Павел Александрович
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Сын: Комин Александр Александрович
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Дочь: Комина Анна Александровна
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Дочь: Комина Анна Александровна
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Дочь: Комина Марья (Мария) Александровна
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Дочь: Комина Александра Александровна
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович
Дочь: Комина Вера Александровна
Отец ребёнка: Комин Александр Федорович