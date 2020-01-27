Костина (Огородникова) Клавдия Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1931
Дата смерти27.01.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931
Рождение ребёнка
22.11.1958
Отец ребёнка: Костин Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
02.01.1963
Сын: Костин Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Костин Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Галина Михайловна
Отец ребёнка: Костин Михаил Тихонович
Смерть
27.01.2020
Вихоревка, Братский муниципальный район, Иркутская область