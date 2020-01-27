Костина (Огородникова) Клавдия Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Огородникова) Клавдия Прокопьевна

Место рождения

Чама, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

04.11.1931

Дата смерти

27.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Чама, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
22.11.1958

Сын: Костин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Костин Михаил Тихонович

Чама, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1963

Сын: Костин Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Костин Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Галина Михайловна

Отец ребёнка: Костин Михаил Тихонович

Смерть
27.01.2020
Вихоревка, Братский муниципальный район, Иркутская область
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