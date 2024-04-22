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Костин Михаил Тихонович

Место рождения

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.11.1924

Дата смерти

19.03.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1958

Сын: Костин Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Костина Клавдия Прокопьевна

Чама, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1963

Сын: Костин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Костина Клавдия Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Галина Михайловна

Мать ребёнка: Костина Клавдия Прокопьевна

Смерть
19.03.1988
Кузнецовка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область
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