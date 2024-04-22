Костин Михаил Тихонович
Место рождения
Дата рождения21.11.1924
Дата смерти19.03.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924
Рождение ребёнка
22.11.1958
Мать ребёнка: Костина Клавдия Прокопьевна
Чама, Нижнеудинский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
02.01.1963
Сын: Костин Валерий Михайлович
Мать ребёнка: Костина Клавдия Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Галина Михайловна
Мать ребёнка: Костина Клавдия Прокопьевна
Смерть
19.03.1988
Кузнецовка, Жигаловский муниципальный район, Иркутская область