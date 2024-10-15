Макаров-Александров-Афонин (Афанасьев) Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.10.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Афанасьева-Макарова-Александрова (Иванова) Феодосия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна
Дочь: Афанасьева-Макарова-Александрова-Афонина (Иванова) Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна
Сын: Афанасьев-Макаров-Александров-Горбунов (Иванов) Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна
Сын: Афанасьев-Макаров-Александров (Иванов) Иосиф (Осип) Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна
Сын: Афанасьев-Макаров-Александров (Иванов) Феодор Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна
Дочь: Афанасьев-Макаров-Александров (Иванов) Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна
Сын: Афанасьев-Макаров-Александров-Афонин (Иванов) Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна
Сын: Афанасьев-Макаров-Александров-Горбунов (Иванов) Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна
Дочь: Афанасьева-Макарова-Александрова-Афонина (Иванова) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна