Макаров-Александров-Афонин (Афанасьев) Дмитрий Иванович 18.10.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров-Александров-Афонин (Афанасьев) Дмитрий Иванович

Макаров-Александров-Афонин (Афанасьев) Дмитрий Иванович

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.10.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1813 г.р.

Мать

1814 г.р.

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1836 ст.

Отец: Александров (Макаров) Иван Афанасьевич

Мать: Васильева Евдокия Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.02.1859 ст.

Жена: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1862 ст.

Дочь: Афанасьева-Макарова-Александрова (Иванова) Феодосия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1865 ст.

Дочь: Афанасьева-Макарова-Александрова-Афонина (Иванова) Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1868 ст.

Сын: Афанасьев-Макаров-Александров-Горбунов (Иванов) Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1871 ст.

Сын: Афанасьев-Макаров-Александров (Иванов) Иосиф (Осип) Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1872 ст.

Сын: Афанасьев-Макаров-Александров (Иванов) Феодор Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.10.1873 ст.

Дочь: Афанасьев-Макаров-Александров (Иванов) Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1876 ст.

Сын: Афанасьев-Макаров-Александров-Афонин (Иванов) Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1877 ст.

Сын: Афанасьев-Макаров-Александров-Горбунов (Иванов) Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.09.1880 ст.

Дочь: Афанасьева-Макарова-Александрова-Афонина (Иванова) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Ильина-Терентьева (Никонова) Евдокия Андреевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.