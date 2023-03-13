Волжанина (Цапалова) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волжанина (Цапалова) Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Цапаловъ Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1912

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Волжанинъ Трифилий

Балакаръ
Бракосочетание
13.01.1913

Муж: Волжанинъ Трифилий

Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Волжанин Михаил

Отец ребёнка: Волжанинъ Трифилий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Волжанин Александр

Отец ребёнка: Волжанинъ Трифилий

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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