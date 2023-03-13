Волжанина (Цапалова) Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Цапаловъ Илья
Рождение ребёнка
23.11.1912
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Волжанинъ Трифилий
Балакаръ
Бракосочетание
13.01.1913
Муж: Волжанинъ Трифилий
Рождение ребёнка
19.11.1918
Сын: Волжанин Михаил
Отец ребёнка: Волжанинъ Трифилий
Рождение ребёнка
19.11.1918
Сын: Волжанин Александр
Отец ребёнка: Волжанинъ Трифилий