(Волжанинъ) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волжанинъ) Варвара

Место рождения

Балакаръ

Дата рождения

23.11.1912

Пол

Женский

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1912

Отец: Волжанинъ Трифилий

Мать: Волжанина Марья

Балакаръ
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