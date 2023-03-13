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(Волжанинъ) Варвара
(Волжанинъ) Варвара
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Древо
Место рождения
Балакаръ
Дата рождения
23.11.1912
Пол
Женский
Отец
Волжанинъ Трифилий
1891 г.р.
Мать
Волжанина (Цапалова) Марья
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1912
Отец:
Волжанинъ Трифилий
Мать:
Волжанина Марья
Балакаръ
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