Волжанинъ Трифилий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волжанинъ Трифилий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Волжанинъ Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1912

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Волжанина Марья

Балакаръ
Бракосочетание
13.01.1913

Жена: Волжанина Марья

Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Волжанин Михаил

Мать ребёнка: Волжанина Марья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Волжанин Александр

Мать ребёнка: Волжанина Марья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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