Волжанинъ Трифилий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Волжанинъ Сергей
Рождение ребёнка
23.11.1912
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Волжанина Марья
Балакаръ
Бракосочетание
13.01.1913
Жена: Волжанина Марья
Рождение ребёнка
19.11.1918
Сын: Волжанин Михаил
Мать ребёнка: Волжанина Марья
Рождение ребёнка
19.11.1918
Сын: Волжанин Александр
Мать ребёнка: Волжанина Марья