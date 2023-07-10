Емельянов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Емельянов Иван Михайлович
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1888
Сын: Емельянов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.09.1891 ст.
Сын: Емельянов Семен Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно