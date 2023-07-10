Емельянов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Емельянов Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Емельянов Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1891 ст.

Сын: Емельянов Семен Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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