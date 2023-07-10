Емельянов Семен Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1891 ст.
Отец: Емельянов Михаил
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.09.1917
Рождение ребёнка
27.04.1918
Сын: Емельянов Борис Семенович
Мать ребёнка: Емельянова (Мазонова) Пелагия Ивановна
Смерть
Неизвестно