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Емельянов Семен Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1891 ст.

Отец: Емельянов Михаил

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
03.09.1917

Жена: Емельянова (Мазонова) Пелагия Ивановна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.04.1918

Сын: Емельянов Борис Семенович

Мать ребёнка: Емельянова (Мазонова) Пелагия Ивановна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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