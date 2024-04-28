Онуфриади Арис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онуфриадис Мильдиадис Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Онуфриади Тула
Мать ребёнка: Онуфриади Евдокси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онуфриади Василаки
Мать ребёнка: Онуфриади Евдокси
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онуфриади Евдокси
Смерть
Неизвестно