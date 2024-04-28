Онуфриади Арис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОнуфриади Арис

Онуфриади Арис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Онуфриадис Мильдиадис Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онуфриади Тула

Мать ребёнка: Онуфриади Евдокси

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онуфриади Василаки

Мать ребёнка: Онуфриади Евдокси

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онуфриади Евдокси

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.