Онуфриади Евдокси — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онуфриади Евдокси

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Онуфриади Тула

Отец ребёнка: Онуфриади Арис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онуфриади Василаки

Отец ребёнка: Онуфриади Арис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онуфриади Арис

Смерть
Неизвестно

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