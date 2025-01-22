Вера (Анна) Васильева 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вера (Анна) Васильева

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Василий Иванов

Мать: Васса Логгинова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1907

Муж: Яков Евмениев (Евгениев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1908

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1909

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Александра Яковлева

Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)

Рождение ребёнка
11.08.1911

Дочь: София Яковлева

Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.09.1912

Дочь: Фёкла Яковлева

Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.01.1915

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1916

Сын: Николай Яковлев

Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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