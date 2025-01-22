Вера (Анна) Васильева
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Василий Иванов
Мать: Васса Логгинова
Бракосочетание
28.10.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.08.1908
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)
Рождение ребёнка
19.09.1909
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Александра Яковлева
Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)
Рождение ребёнка
11.08.1911
Дочь: София Яковлева
Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)
Рождение ребёнка
22.09.1912
Дочь: Фёкла Яковлева
Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)
Рождение ребёнка
12.01.1915
Сын: Сергей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)
Рождение ребёнка
12.01.1915
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)
Рождение ребёнка
03.05.1916
Сын: Николай Яковлев
Отец ребёнка: Яков Евмениев (Евгениев)
Смерть
Неизвестно