Риммер Андрей Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Риммер Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Риммер Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Риммер Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Риммер Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Риммер Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Риммер Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Риммер Анна
Смерть
Неизвестно