Риммер Андрей Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риммер Андрей Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Риммер Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Риммер Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Риммер Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Риммер Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Риммер Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Риммер Анна

Смерть
Неизвестно

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