Риммер Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Риммер Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Риммер Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Риммер Андрей Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Риммер Андрей Давыдович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Риммер Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Риммер Андрей Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Риммер Андрей Давыдович

Смерть
Неизвестно
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