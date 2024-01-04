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Скажутин Кузьма Исаевич

Место рождения

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скажутин Феоктист Кузьмич

Мать ребёнка: Скажутин -- Евдокия Степановна

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скажутин -- Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
18.06.1861

Дочь: Скажутина Марфа Кузьминович

Мать ребёнка: Скажутин -- Евдокия Степановна

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.04.1863

Дочь: Скажутина Мавра Кузьминовна

Мать ребёнка: Скажутин -- Евдокия Степановна

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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