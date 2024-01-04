Скажутин Кузьма Исаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скажутин Феоктист Кузьмич
Мать ребёнка: Скажутин -- Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1861
Дочь: Скажутина Марфа Кузьминович
Мать ребёнка: Скажутин -- Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
23.04.1863
Дочь: Скажутина Мавра Кузьминовна
Мать ребёнка: Скажутин -- Евдокия Степановна
Смерть
Неизвестно