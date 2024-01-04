Скажутин -- Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скажутин Феоктист Кузьмич
Отец ребёнка: Скажутин Кузьма Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1861
Дочь: Скажутина Марфа Кузьминович
Отец ребёнка: Скажутин Кузьма Исаевич
Рождение ребёнка
23.04.1863
Дочь: Скажутина Мавра Кузьминовна
Отец ребёнка: Скажутин Кузьма Исаевич
Смерть
Неизвестно