Скажутин -- Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скажутин -- Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скажутин Феоктист Кузьмич

Отец ребёнка: Скажутин Кузьма Исаевич

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скажутин Кузьма Исаевич

Рождение ребёнка
18.06.1861

Дочь: Скажутина Марфа Кузьминович

Отец ребёнка: Скажутин Кузьма Исаевич

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
23.04.1863

Дочь: Скажутина Мавра Кузьминовна

Отец ребёнка: Скажутин Кузьма Исаевич

Пушкарево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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