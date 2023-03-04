Усков Трофим Степанович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Усков Степан Абрамович
Мать: Ускова Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Ускова) Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Ускова) Вера Трофимовна
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
30.01.1851
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Ускова) Настасия Трофимовна
Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна
Смерть
После 1858