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Усков Трофим Степанович

Место рождения

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Усков Степан Абрамович

Мать: Ускова Наталия

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова Татьяна Михайловна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Ускова) Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Ускова) Вера Трофимовна

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
30.01.1851

Сын: Усков Семён Трофимович

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Ускова) Настасия Трофимовна

Мать ребёнка: Ускова Татьяна Михайловна

Смерть
После 1858
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

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