Ускова (?) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ускова (?) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Дарья Трофимовна

Отец ребёнка: Усков Трофим Степанович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Трофимовна

Отец ребёнка: Усков Трофим Степанович

Рождение ребёнка
30.01.1851

Сын: Усков Семён Трофимович

Отец ребёнка: Усков Трофим Степанович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Настасия Трофимовна

Отец ребёнка: Усков Трофим Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усков Трофим Степанович

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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