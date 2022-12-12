Ускова (?) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Дарья Трофимовна
Отец ребёнка: Усков Трофим Степанович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Трофимовна
Отец ребёнка: Усков Трофим Степанович
Рождение ребёнка
30.01.1851
Отец ребёнка: Усков Трофим Степанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Настасия Трофимовна
Отец ребёнка: Усков Трофим Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858