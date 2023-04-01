Барильотти (Ламехова) Мария Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барильотти (Ламехова) Мария Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1881

Дата смерти

Около 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Лаптева (Барильотти) Александра Александровна

Отец ребёнка: Барильотти Александр Михайлович

Харьков, Харківська область
Смерть
Около 1914
Рай-Еленовка, Харківська область

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