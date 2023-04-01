Барильотти (Ламехова) Мария Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1881
Дата смертиОколо 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Лаптева (Барильотти) Александра Александровна
Отец ребёнка: Барильотти Александр Михайлович
Харьков, Харківська область
Смерть
Около 1914
Рай-Еленовка, Харківська область