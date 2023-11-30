Барильотти Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.09.1881
Дата смерти1961
ПолМужской
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1881
Отец: Барильотти Михаил Николаевич
Мать: Барильотти Ольга
Рождение ребёнка
19.11.1907
Дочь: Лаптева Александра Александровна
Мать ребёнка: Барильотти Мария Викторовна
Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рай-Еленовка, Харківська область
Смерть
1961
Песочин, Харківська область