Барильотти Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарильотти Александр Михайлович

Барильотти Александр Михайлович

avatar

Место рождения

Сковородиновка, Харківська область

Дата рождения

10.09.1881

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1881

Отец: Барильотти Михаил Николаевич

Мать: Барильотти Ольга

Сковородиновка, Харківська область
Рождение ребёнка
19.11.1907

Дочь: Лаптева Александра Александровна

Мать ребёнка: Барильотти Мария Викторовна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рай-Еленовка, Харківська область
Смерть
1961
Песочин, Харківська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close