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Маркина-Мазнёва Александра Дмитриевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1782

Дата смерти

1852

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Дмитрий Алексеевич

Мать: Авдотья Якимовна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Маркин-Мазнёв Илья Васильевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1800

Сын: Маркин-Мазнёв Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Маркин-Мазнёв Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Сын: Маркин-Мазнёв Егор Васильевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1819

Сын: Маркин-Мазнёв Степан Васильевич

Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1852
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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