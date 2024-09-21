Маркина-Мазнёва Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Дмитрий Алексеевич
Мать: Авдотья Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Сын: Маркин-Мазнёв Илья Васильевич
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Маркин-Мазнёв Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Маркин-Мазнёв Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Маркин-Мазнёв Егор Васильевич
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
1819
Сын: Маркин-Мазнёв Степан Васильевич
Отец ребёнка: Маркин-Мазнёв Василий Матвеевич
Смерть
1852