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Лазарев Семен Парменов

Место рождения

село Долгуша Землянского уезда

Дата рождения

До 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866

Отец: Лазарев Пармен Димитриев

Мать: Лазарева Вера Стефанова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Лазарева) Наталья Семенова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Лазарев Иван Семенов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: (Лазарева) Евдокия Семенова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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