Лазарев Семен Парменов
Место рождениясело Долгуша Землянского уезда
Дата рожденияДо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866
Отец: Лазарев Пармен Димитриев
Мать: Лазарева Вера Стефанова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Лазарева) Наталья Семенова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Сын: Лазарев Иван Семенов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: (Лазарева) Евдокия Семенова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно