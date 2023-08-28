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Лазарева Вера Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Лазарев Семен Парменов

Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
13.02.1871

Сын: Лазарев Венедикт Парменов

Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
18.08.1873

Сын: Лазарев Лавр Парменов

Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1876

Дочь: Мария Парменова

Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Андрей Парменов

Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев

село Долгуша Землянского уезда
Смерть
Неизвестно
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