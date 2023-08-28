Лазарева Вера Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
До 1866
Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
13.02.1871
Сын: Лазарев Венедикт Парменов
Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
18.08.1873
Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
20.07.1876
Дочь: Мария Парменова
Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Пармен Димитриев
село Долгуша Землянского уезда
Смерть
Неизвестно