(Лазарева) Наталья Семенова
Место рождениясело Долгуша Землянского уезда
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Лазарев Семен Парменов
Мать: не указана
село Долгуша Землянского уезда
Бракосочетание
24.10.1904
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.03.1908
Отец ребёнка: Левашев Трофим Николаев
Рождение ребёнка
17.06.1916
Дочь: Анна Трофимова
Отец ребёнка: Левашев Трофим Николаев
Смерть
Неизвестно