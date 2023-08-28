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(Лазарева) Наталья Семенова

Место рождения

село Долгуша Землянского уезда

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Лазарев Семен Парменов

Мать: не указана

село Долгуша Землянского уезда
Бракосочетание
24.10.1904

Муж: Левашев Трофим Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.03.1908

Сын: Левашев Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Левашев Трофим Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.06.1916

Дочь: Анна Трофимова

Отец ребёнка: Левашев Трофим Николаев

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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