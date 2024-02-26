Веревкин-Рахальский Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1893
Дата смерти22.04.1984
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1893
Отец: Веревкин Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
06.11.1924
Дочь: Беленицкая Лилли Николаевна
Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна
Рождение ребёнка
18.12.1925
Сын: Веревкин-Рахальский Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна
Краснодар, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.1984