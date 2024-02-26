Веревкин-Рахальский Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веревкин-Рахальский Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1893

Дата смерти

22.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1893

Отец: Веревкин Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
06.11.1924

Дочь: Беленицкая Лилли Николаевна

Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Рождение ребёнка
18.12.1925

Сын: Веревкин-Рахальский Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Краснодар, Краснодарский край, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веревкина-Рахальская Нина Борисовна

Смерть
22.04.1984
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