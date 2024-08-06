Шмаков Емельян Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
20.01.1882 ст.
Восприемник
20.02.1883 ст.
Иоанн Родители: Юмской волости, починка Новиковского, из русских, Никифор Григориев Шмаков и жена его Марфа Евфимова
Рождение ребёнка
04.12.1883 ст.
Дочь: Шмакова Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
27.03.1888 ст.
Сын: Шмаков Поликарп Емельянович
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Шмаков Анисим Емельянович
Мать ребёнка: Шмакова Татьяна Андреевна
Смерть
Неизвестно