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Шмаков Емельян Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Шмаков Павел Григорьевич

Мать: Шмакова Агафья Степановна

Бракосочетание
20.01.1882 ст.

Жена: Шмакова Татьяна Андреевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник
20.02.1883 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Иоанн Родители: Юмской волости, починка Новиковского, из русских, Никифор Григориев Шмаков и жена его Марфа Евфимова
Рождение ребёнка
04.12.1883 ст.

Дочь: Шмакова Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна Андреевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1888 ст.

Сын: Шмаков Поликарп Емельянович

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна Андреевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Шмаков Анисим Емельянович

Мать ребёнка: Шмакова Татьяна Андреевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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