Шмакова (Быкова) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмакова (Быкова) Татьяна Андреевна

Шмакова (Быкова) Татьяна Андреевна

Место рождения

Подрешурской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1861 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Подрешурской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Внебрачная дочь
Бракосочетание
20.01.1882 ст.

Муж: Шмаков Емельян Павлович

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.12.1883 ст.

Дочь: Шмакова Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Шмаков Емельян Павлович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.03.1888 ст.

Сын: Шмаков Поликарп Емельянович

Отец ребёнка: Шмаков Емельян Павлович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Шмаков Анисим Емельянович

Отец ребёнка: Шмаков Емельян Павлович

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.