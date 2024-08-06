Шмакова (Быкова) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Внебрачная дочь
Бракосочетание
20.01.1882 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.12.1883 ст.
Дочь: Шмакова Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Шмаков Емельян Павлович
Рождение ребёнка
27.03.1888 ст.
Сын: Шмаков Поликарп Емельянович
Отец ребёнка: Шмаков Емельян Павлович
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Шмаков Анисим Емельянович
Отец ребёнка: Шмаков Емельян Павлович
Смерть
Неизвестно