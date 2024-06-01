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Семенов Даниил Максимович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

11.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1885

Отец: Семенов Максим Дмитриевич

Мать: Семенова (Гаврилова) Феврония Макаровна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Параскева

Военная служба
Неизвестно
Нижние чины
Крещение
10.02.1886
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1916

Сын: Семенов Макар (Макарий) Даниилович

Мать ребёнка: Семенова Параскева

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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