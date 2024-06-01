Семенов Даниил Максимович
Место рождения
Дата рождения11.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1885
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Параскева
Военная служба
Неизвестно
Нижние чины
Крещение
10.02.1886
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1916
Сын: Семенов Макар (Макарий) Даниилович
Мать ребёнка: Семенова Параскева
Смерть
Неизвестно