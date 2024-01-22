Бибикова (Максименко) Вера Антоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипка ааа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкова Алла Васильевна
Отец ребёнка: Бибиков Василий Константинович
Рождение ребёнка
23.01.1935
Дочь: Горб Римма Васильевна
Отец ребёнка: Бибиков Василий Константинович
Рождение ребёнка
10.05.1947
Отец ребёнка: Бибиков Василий Константинович
Смерть
Неизвестно