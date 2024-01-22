Бибикова (Максименко) Вера Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикова (Максименко) Вера Антоновна

Место рождения

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипка ааа

Мать: Максименко (Гарбуз) Феодора Антоновна

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левкова Алла Васильевна

Отец ребёнка: Бибиков Василий Константинович

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.01.1935

Дочь: Горб Римма Васильевна

Отец ребёнка: Бибиков Василий Константинович

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.05.1947

Сын: Бибиков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Бибиков Василий Константинович

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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