Бибиков Василий Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1935
Дочь: Горб Римма Васильевна
Мать ребёнка: Бибикова Вера Антоновна
Рождение ребёнка
10.05.1947
Мать ребёнка: Бибикова Вера Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левкова Алла Васильевна
Мать ребёнка: Бибикова Вера Антоновна
Смерть
Неизвестно