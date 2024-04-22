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Бибиков Василий Константинович

Место рождения

Крисилино, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Крисилино, Спас-Деменский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.01.1935

Дочь: Горб Римма Васильевна

Мать ребёнка: Бибикова Вера Антоновна

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.05.1947

Сын: Бибиков Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Бибикова Вера Антоновна

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левкова Алла Васильевна

Мать ребёнка: Бибикова Вера Антоновна

Анастасиевская, Славянский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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