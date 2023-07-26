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Баннов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836 или 1837

Дата смерти

16.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 или 1837

Отец: Баннов Иван Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1857

Жена: Грошикова (Баннова) Ульяна Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: Баннова (Баннова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Грошикова (Баннова) Ульяна Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Баннов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Грошикова (Баннова) Ульяна Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
16.10.1861
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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