Баннов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836 или 1837
Дата смерти16.10.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 или 1837
Отец: Баннов Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1857
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: Баннова (Баннова) Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Грошикова (Баннова) Ульяна Моисеевна
Рождение ребёнка
01.07.1861
Мать ребёнка: Грошикова (Баннова) Ульяна Моисеевна
Смерть
16.10.1861