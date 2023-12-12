Грошикова (Баннова) Ульяна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840 или 1844
Дата смерти28.07.1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1844
Отец: Баннов Моисей Тарасович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1857
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Морозова (Морозова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Морозов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1860
Дочь: Баннова (Баннова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Баннов Николай Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1861
Отец ребёнка: Баннов Николай Иванович
Бракосочетание
27.01.1865
Рождение ребёнка
09.07.1866
Дочь: Грошикова (Грошикова) Ольга Александровна
Отец ребёнка: Грошиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
06.01.1868
Сын: Грошиков Иван Александрович
Отец ребёнка: Грошиков Александр Петрович
Рождение ребёнка
07.03.1870
Сын: Грошиков Никифор Александрович
Отец ребёнка: Грошиков Александр Петрович
Смерть
28.07.1871