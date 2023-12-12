Грошикова (Баннова) Ульяна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова (Баннова) Ульяна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840 или 1844

Дата смерти

28.07.1871

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840 или 1844

Отец: Баннов Моисей Тарасович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1857

Муж: Баннов Николай Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Морозова (Морозова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Морозов Николай Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1860

Дочь: Баннова (Баннова) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Баннов Николай Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.07.1861

Сын: Баннов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Баннов Николай Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
27.01.1865

Муж: Грошиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.07.1866

Дочь: Грошикова (Грошикова) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Грошиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.01.1868

Сын: Грошиков Иван Александрович

Отец ребёнка: Грошиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1870

Сын: Грошиков Никифор Александрович

Отец ребёнка: Грошиков Александр Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
28.07.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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