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Подбородников Петр Васильев

Место рождения

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

16.09.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Подбородников Никифор Петрович

Мать ребёнка: Жена Ппв Феоктиста Ефимиевна

Бракосочетание
Около 1915

Жена: Жена Ппв Феоктиста Ефимиевна

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1917

Дочь: Подбородникова Васса Петровна

Мать ребёнка: Жена Ппв Феоктиста Ефимиевна

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
16.09.1918
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