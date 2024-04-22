Жена Ппв Феоктиста Ефимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Ппв Феоктиста Ефимиевна

Место рождения

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.03.1914

Сын: Подбородников Никифор Петрович

Отец ребёнка: Подбородников Петр Васильев

Бракосочетание
Около 1915

Муж: Подбородников Петр Васильев

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.08.1917

Дочь: Подбородникова Васса Петровна

Отец ребёнка: Подбородников Петр Васильев

Валерьяновка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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