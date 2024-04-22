Жена Ппв Феоктиста Ефимиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Рождение ребёнка
01.03.1914
Сын: Подбородников Никифор Петрович
Отец ребёнка: Подбородников Петр Васильев
Бракосочетание
Около 1915
Рождение ребёнка
12.08.1917
Дочь: Подбородникова Васса Петровна
Отец ребёнка: Подбородников Петр Васильев
Смерть
Неизвестно