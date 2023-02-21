Черкасская (Римская-Корсакова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасская (Римская-Корсакова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.02.1883

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Римский-Корсаков Иван Богданович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Трубецкая Варвара Александровна

Отец ребёнка: Черкасский Александр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасский Алексей Александрович

Отец ребёнка: Черкасский Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкасский Александр Андреевич

Смерть
07.02.1883
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