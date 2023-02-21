Черкасская (Римская-Корсакова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.02.1883
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Римский-Корсаков Иван Богданович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Трубецкая Варвара Александровна
Отец ребёнка: Черкасский Александр Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасский Алексей Александрович
Отец ребёнка: Черкасский Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.1883