Черкасский Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.02.1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Трубецкая Варвара Александровна
Мать ребёнка: Черкасская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкасский Алексей Александрович
Мать ребёнка: Черкасская Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черкасская Анна Ивановна
Смерть
01.02.1749