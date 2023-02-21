Черкасский Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасский Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.02.1749

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Трубецкая Варвара Александровна

Мать ребёнка: Черкасская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкасский Алексей Александрович

Мать ребёнка: Черкасская Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкасская Анна Ивановна

Смерть
01.02.1749
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