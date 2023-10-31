Костиков Ярослав Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костиков Ярослав Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1994

Отец: не указан

Мать: Выдрицкая Наталья Юрьевна

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