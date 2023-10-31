Выдрицкая Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1973
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1973
Отец: Костиков Юрий Петрович
Рождение ребёнка
06.06.2001
Сын: Выдрицкий Никита Андреевич
Отец ребёнка: Выдрицкий Андрей Викторович
Рождение ребёнка
06.06.2001
Сын: Выдрицкий Никита Андреевич
Рождение ребёнка
14.07.2006
Дочь: Выдрицкая Полина Андреевна
Отец ребёнка: Выдрицкий Андрей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Выдрицкий Андрей Викторович