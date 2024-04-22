Ульянов Григорий Петрович
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
28.10.1846 ст.
Сын: Ульянов Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
20.10.1849 ст.
Сын: Ульянов Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
22.09.1851 ст.
Дочь: Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.04.1854 ст.
Сын: Ульянов Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
25.09.1855 ст.
Сын: Ульянов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
26.11.1858 ст.
Сын: Ульянов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.07.1860 ст.
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
29.07.1862 ст.
Сын: Ульянов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Рождение ребёнка
11.08.1864 ст.
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно