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Ульянов Григорий Петрович

Место рождения

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ульянов Петр Варфоломеевич

Мать: Ульянова Алёна/Елена Дмитриевна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1846 ст.

Сын: Ульянов Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1849 ст.

Сын: Ульянов Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1851 ст.

Дочь: Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1854 ст.

Сын: Ульянов Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1855 ст.

Сын: Ульянов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.11.1858 ст.

Сын: Ульянов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
01.07.1860 ст.

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1862 ст.

Сын: Ульянов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.08.1864 ст.

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульянова Матрена Евдокимовна

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
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