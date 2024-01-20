Ульянова Алёна/Елена Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульянова Алёна/Елена Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1815

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Ульянов Парамон Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Ульянов Ермил Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ульянов Иван большой Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Борзова Анна Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ульянов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ульянов Василий Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ульянов Иван меньший Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Ульянов Федор Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ульянов Яков Петрович

Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Петр Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
До 1815
Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
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