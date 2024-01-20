Ульянова Алёна/Елена Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ульянов Иван большой Петрович
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Борзова Анна Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ульянов Григорий Петрович
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ульянов Иван меньший Петрович
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ульянов Петр Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1815