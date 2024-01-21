Семенова Васса Ануфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменова Васса Ануфриевна

Семенова Васса Ануфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

01.02.1871

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Семенов Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Семенов Кондрат Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Семенов Дмитрий Кондратьевич

Отец ребёнка: Семенов Кондрат Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семенов Корнило Кондратьевич

Отец ребёнка: Семенов Кондрат Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1850
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Кондрат Федорович

Смерть
01.02.1871
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close