Семенова Васса Ануфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти01.02.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Семенов Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Семенов Кондрат Федорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семенов Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Семенов Кондрат Федорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семенов Корнило Кондратьевич
Отец ребёнка: Семенов Кондрат Федорович
Место жительства
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.1871
от старости