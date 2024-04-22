Семенов Кондрат Федорович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти07.03.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Рождение ребёнка
1816
Сын: Семенов Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Семенова Васса Ануфриевна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Семенов Дмитрий Кондратьевич
Мать ребёнка: Семенова Васса Ануфриевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Семенов Корнило Кондратьевич
Мать ребёнка: Семенова Васса Ануфриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1865
от старости