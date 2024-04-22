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Семенов Кондрат Федорович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1784

Дата смерти

07.03.1865

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1816

Сын: Семенов Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Семенова Васса Ануфриевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Семенов Дмитрий Кондратьевич

Мать ребёнка: Семенова Васса Ануфриевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Семенов Корнило Кондратьевич

Мать ребёнка: Семенова Васса Ануфриевна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Васса Ануфриевна

Смерть
07.03.1865
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
от старости
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